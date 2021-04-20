Попов: Боттас раз за разом подтверждает всё, что о нём говорят злопыхатели

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов убеждён, что пилот «Мерседеса» Валттери Боттас и гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, невзирая на уровень болидов, не смогут навязать борьбу Льюису Хэмилтону и Максу Ферстаппену и включиться в схватку за титул.

«Всё так сложилось, что «Мерседес» действительно немного отступил, а «Ред Булл» именно в этот момент действительно немного прибавил. И у нас действительно возможно сражение. К моему большому разочарованию, скорее всего, это не будет сражение четырёх машин. Боттас раз за разом подтверждает всё, что о нём говорят злопыхатели. Мне бы очень хотелось, чтобы они ошибались. Мне очень симпатичен Валттери и как пилот, и как человек. Хотелось бы, чтобы у него не отдельные были выстрелы, а регулярные. Но каждый раз он показывает, что что-то не так, что-то не то и не вовремя. Когда он опять выстрелит, будет слишком поздно для него. Там, где у него опять был шанс, он его уничтожил.

Что касается Переса, я на него возлагал большие надежды. Но в итоге мы видим, что Албон по чистым результатам был не хуже Переса. Он красиво обгонял, другой вопрос, что, чтобы обгонять, он оказывался далеко позади. Он смело боролся за подиумы, но он далеко квалифицировался, и это была проблема», — сказал Попов на своём канале в YouTube.