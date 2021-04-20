Марко назвал условие, при котором «Ред Булл» не прекратит развитие нынешнего болида к лету

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что в команде могут переключиться на работу над новым болидом позже, чем планировалось. По его словам, в «Ред Булл» не исключают, что продолжат концентрировать усилия на развитии нынешней машины.
«В команде царят эйфория, энтузиазм и страсть. Чемпионат будет длинным, нужно отдать все силы. Проблемы возникнут к летнему перерыву. В теории к тому времени все ресурсы будут сосредоточены на работе над болидом на 2022 год. Но если к тому времени мы по-прежнему будем бороться с «Мерседесом», убеждён, что и они, и мы не остановим развитие нынешней машины. Мы не остановим точно», — приводит слова Марко итальянская редакция Motorsport.
Напомним, после двух этапов чемпионата в Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» (60 очков). Второе место у «Ред Булл» (53).
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