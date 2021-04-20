Р. Шумахер: Боттас должен спросить у себя, почему ему пришлось обороняться от «Уильямса»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт немецкого телевидения Ральф Шумахер раскритиковал гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса за слабые выступления на Гран-при Эмилии-Романьи. По его словам, такими темпами финн в скором времени может лишиться места в команде.

«Боттас должен спросить у себя, почему ему пришлось защищаться от «Уильямса». Тото Вольф уже сказал, что спекуляции Расселла о том, что Валттери повёл себя так специально — глупость. Валттери не стал бы устраивать такие игры на скорости 300 км/ч. Но, конечно, он не хотел пропускать Расселла. Мне не понравились его интервью после этапа.

В целом ему стоит задать себе вопрос, почему он защищался от «Уильямса» в середине пелотона. Он не раз выступал на одном уровне с Хэмилтоном, но сейчас он очень далёк от него. В «Мерседесе» это объясняют слабым сцеплением задней части болида, но мне кажется, что Боттасу нужно прибавлять. В противном случае он скоро останется за бортом команды», — приводит слова Шумахера PlanetF1.