Расселл: я не бил Боттаса по шлему

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл утверждает, что сразу после аварии с гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом на Гран-при Эмилии-Романьи не бил финна по шлему.

«Удар — слишком сильное слово. Я просто махнул, не более. Сомневаюсь, что он вообще что-то почувствовал. Этот жест выражал вопрос о том, что он делает. Уверен, у футболистов была бы совершенно иная реакция, но здесь ничего страшного не произошло, просто словно взмахнул руками по воздуху», — приводит слова Расселла Africa.ESPN.

Напомним, сразу после инцидента Расселл был склонен обвинять в нём Валттери Боттаса. Позже британец взял вину на себя и извинился на аварию. В результате схода с дистанции Боттас отстал от лидирующего Льюиса Хэмилтона уже на 28 очков.