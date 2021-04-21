Расселл: я не бил Боттаса по шлему
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл утверждает, что сразу после аварии с гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом на Гран-при Эмилии-Романьи не бил финна по шлему.
«Удар — слишком сильное слово. Я просто махнул, не более. Сомневаюсь, что он вообще что-то почувствовал. Этот жест выражал вопрос о том, что он делает. Уверен, у футболистов была бы совершенно иная реакция, но здесь ничего страшного не произошло, просто словно взмахнул руками по воздуху», — приводит слова Расселла Africa.ESPN.
Напомним, сразу после инцидента Расселл был склонен обвинять в нём Валттери Боттаса. Позже британец взял вину на себя и извинился на аварию. В результате схода с дистанции Боттас отстал от лидирующего Льюиса Хэмилтона уже на 28 очков.
Рекомендуем вам
- 21 апреля 2021
-
00:51
- 20 апреля 2021
-
22:59
-
21:54
-
20:51
-
19:40
-
18:58
-
17:59
-
17:00
-
15:33
-
14:31
-
13:21
-
12:44
-
11:44
-
10:48
-
10:08
-
09:21
-
00:51
- 19 апреля 2021
-
23:48
-
22:28
-
21:36
-
20:19
-
19:55
-
18:59
-
17:29
-
16:48
-
16:26
-
16:00
-
14:56
-
14:00
-
13:59
-
13:21
-
13:15
-
13:09
-
12:54
-
11:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам