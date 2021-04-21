Валттери Боттас показал фотографии с тестов 18-дюймовых шин в Имоле

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографии с шинных тестов в Имоле (Италия). По графику команда проводит тесты 18-дюймовых шин для сезона-2022 20 и 21 апреля.

Посмотреть фотографию можно на странице Валттери Боттаса в «Инстаграме».

Завершить гонку на Гран-при Эмилии-Романьи Боттасу не удалось. Пилот столкнулся с гонщиком «Уильямса» Джорджем Расселлом, когда тот пытался обогнать его по внешней траектории, но выехал на влажную часть трассы и потерял управление. После инцидента Расселл подошёл к разбитому болиду Боттаса и похлопал его по шлему. В свою очередь Боттас показал оппоненту средний палец. Позднее Расселл принёс извинения финну.

Следующий этап Формулы-1 пройдёт в Портимане (Португалия) с 30 апреля по 2 мая.