Марко — о выступлении Переса в Имоле: 11-е место более чем раздражает

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал выступление пилота команды Серхио Переса на Гран-при Эмилии-Романьи. В Имоле (Италия) гонщик, по итогам квалификации стартовавший вторым, финишировал вне очковой зоны, заняв 11-е место.

«В квалификации всё началось хорошо. Вдруг, откуда ни возьмись, он показал второе время. После этого мы подумали, что всё сложится. Думаю, он не сумел проконтролировать температуру шин, как Макс. Конечно, 11-е место более чем раздражает. Разворот на рестарте стоил ему всей гонки. В целом, это был очень плохой день с плохим выступлением», — приводит слова Марко Racingnews365.

Следующий этап Формулы-1 пройдёт в Портимане (Португалия) с 30 апреля по 2 мая.