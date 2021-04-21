Марко — о выступлении Переса в Имоле: 11-е место более чем раздражает
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал выступление пилота команды Серхио Переса на Гран-при Эмилии-Романьи. В Имоле (Италия) гонщик, по итогам квалификации стартовавший вторым, финишировал вне очковой зоны, заняв 11-е место.
«В квалификации всё началось хорошо. Вдруг, откуда ни возьмись, он показал второе время. После этого мы подумали, что всё сложится. Думаю, он не сумел проконтролировать температуру шин, как Макс. Конечно, 11-е место более чем раздражает. Разворот на рестарте стоил ему всей гонки. В целом, это был очень плохой день с плохим выступлением», — приводит слова Марко Racingnews365.
Следующий этап Формулы-1 пройдёт в Портимане (Португалия) с 30 апреля по 2 мая.
Хорнер защитил Переса после нескольких ошибок и финиша на 11-м месте
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