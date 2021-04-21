«Смерть Джорджа не напрасна». Хэмилтон — о приговоре полицейскому, убившему Флойда

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на своей странице в «Инстаграме» высказался о приговоре полицейского Дерека Шовина, который убил афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Присяжные объявили Шовина виновным по всем пунктам обвинения.

«Справедливость за Джорджа! Эмоции, которые я сейчас испытываю, трудно описать. Дерек Шовин был признан виновным. Впервые белый офицер был осужден за убийство чернокожего в Миннесоте. Это монументально, смерть Джорджа не напрасна.



Результат сегодняшнего суда над Дереком Шовином — правильный. Его осуждение по всем трём обвинениям знаменует новый рассвет в борьбе за расовое правосудие.



Этот судебный процесс дал возможность системе правосудия привлечь Дерека Шовина к ответственности за его действия. Он забрал жизнь Джорджа Флойда. Теперь мы можем все вместе вздохнуть с облегчением, ведь было принято правильное решение и справедливость восторжествовала.



Этот приговор — мрачная победа Джорджа и его семьи, но он показывает, что наши усилия по борьбе за справедливость не напрасны. Голоса чернокожих были услышаны, и в настоящее время принимаются меры. Когда мы объединяемся, мы можем изменить ситуацию к лучшему.



Но это всего лишь один шаг на пути к более равноправному обществу. После смерти Джорджа много других чернокожих погибли от рук полиции, и мы должны бороться, чтобы позитивная динамика сохранялась. Борьба ещё не окончена, и ещё многое предстоит сделать, но сегодня мы увидели проблеск надежды», — написал Хэмилтон.