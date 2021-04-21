Мазепин: у «Хааса» нет симулятора, так что к этапу в Португалии буду готовиться дома

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как будет готовиться к этапу Формулы-1 в Портимане (Португалия), который пройдёт с 30 апреля по 2 мая.

«Мы стараемся найти оптимальный баланс между передней и задней частями машины. В Ф-1 любую машину можно настроить на излишнюю поворачиваемость или на недостаточную. В нашем случае эта грань очень узкая, потому что машина отстаёт от соперников и нам приходится делать свою лучшую работу. Симулятора в команде нет, поэтому пользуемся своим. Такие стоят у большинства профессиональных гонщиков дома.



Пускает ли «Феррари» на свой симулятор? Наверное, пускает, я не являюсь членом молодёжной команды, поэтому у меня нет такой привилегии на данный момент. Так что к Портиману точно буду готовиться дома, я же сейчас тут, в Москве», — сказал Мазепин в эфире «Матч ТВ».