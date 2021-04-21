Сайнс: у «Макларена» есть свои сильные и слабые стороны, «Феррари» может оказаться впереди

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от борьбы с «Маклареном» в сезоне-2021.

«Мне кажется, что команды почти наравне, и мне, честно говоря, трудно сделать выбор. Думаю, у «Макларена» есть свои сильные и слабые стороны. В Имоле мы и соперники были быстры на совершенно разных участках трассы, что делает борьбу только интереснее.



Ландо Норрис проделал отличную работу, чтобы раскрыть весь потенциал машины в предыдущий уик-энд. Он был особенно силён в квалификации и имел очень хорошие шансы в гонке.



Возможно, «Макларен» немного опередил нас в предыдущие выходные и в целом в первые две недели. Но когда мы окажемся на трассе, которая подходит нам больше, мы можем оказаться впереди», — приводит слова Сайнса Motorsport.