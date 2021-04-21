Албон — Квяту: не хочу спарринговать с тобой!

Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят опубликовал небольшую переписку с резервистом «Ред Булл» Алексом Албоном. Гонщики немного пошутили друг с другом. Ранее Албон показал, как занимается боксом. Тогда Алекс написал, что теперь готов к встрече с Квятом.

«В любом случае хорошо выглядишь, приятель! Нам стоит провести вместе тренировку в Монако», — написал Квят.

«Да, друг! 100%, но я не хочу спарринговать с тобой», — ответил Албон.

«Хорошо, я буду с тобой вести себя полегче», — заключил Квят.

В прошлом сезоне гонщики были боевыми пилотами своих команд. Квят выступал за «Альфа Таури», а Албон — за «Ред Булл». Квята в итоге сменил японский юниор Юки Цунода. В «Ред Булл» высоко оценивают потенциал японца и называют его будущим чемпионом мира. А Албона сменил Серхио Перес, который перешёл из «Рейсинг Пойнт».