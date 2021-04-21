Албон — Квяту: не хочу спарринговать с тобой!

Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят опубликовал небольшую переписку с резервистом «Ред Булл» Алексом Албоном. Гонщики немного пошутили друг с другом. Ранее Албон показал, как занимается боксом. Тогда Алекс написал, что теперь готов к встрече с Квятом.
«В любом случае хорошо выглядишь, приятель! Нам стоит провести вместе тренировку в Монако», — написал Квят.
«Да, друг! 100%, но я не хочу спарринговать с тобой», — ответил Албон.
«Хорошо, я буду с тобой вести себя полегче», — заключил Квят.
В прошлом сезоне гонщики были боевыми пилотами своих команд. Квят выступал за «Альфа Таури», а Албон — за «Ред Булл». Квята в итоге сменил японский юниор Юки Цунода. В «Ред Булл» высоко оценивают потенциал японца и называют его будущим чемпионом мира. А Албона сменил Серхио Перес, который перешёл из «Рейсинг Пойнт».
- 21 апреля 2021
-
19:10
-
19:00
-
17:12
-
16:49
-
16:06
-
14:52
-
13:50
-
12:58
-
11:45
-
10:48
-
09:58
-
00:51
- 20 апреля 2021
-
22:59
-
21:54
-
20:51
-
19:40
-
18:58
-
17:59
-
17:00
-
15:33
-
14:31
-
13:21
-
12:44
-
11:44
-
10:48
-
10:08
-
09:21
-
00:51
- 19 апреля 2021
-
23:48
-
22:28
-
21:36
-
20:19
-
19:55
-
18:59
-
17:29