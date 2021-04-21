Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Экс-пилот Формулы-1: на месте Расселла сказал бы Вольфу, чтобы не совал свой нос

Экс-пилот Формулы-1: на месте Расселла сказал бы Вольфу, чтобы не совал свой нос
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Бывший пилот Формулы-1 Алан Джонс остался недоволен словами руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, который подколол пилота «Уильямса» Джорджа Расселла после столкновения с Валттери Боттасом во время Гран-при Эмилии-Романьи. Вольф сказал, что после такого инцидента Расселл «находится ближе к Кубку «Рено Клио», чем к «Мерседесу».

«Смотрите, я понимаю, что Расселл является резервным пилотом «Мерседеса», что «Мерседес» поставляет двигатели «Уильямсу». Но если бы я был Джорджем Расселлом, я бы сказал: «Не суй свой нос! Я выступаю за «Уильямс», а не за тебя».

В Формуле-1 слишком много внешнего влияния. Тото Вольф руководит «Мерседесом», но обладает правом критиковать Джорджа. На мой взгляд, это глупо», — цитирует Джонса GPBlog со ссылкой на YouTube-канал журналиста Питера Уиндзора.

Вольф: сегодня Расселл намного ближе к Кубку «Рено Клио», чем к «Мерседесу»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021