Стала известна сумма ущерба «Мерседеса» от аварии Боттаса и Расселла

Ущерб «Мерседеса» из-за аварии пилота команды Валттери Боттаса и гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла во время Гран-при Эмилии-Романьи составил около 1 млн фунтов стерлингов, сообщает Motorsport-Total.
Расселл полагал, что виноват в этой аварии Боттас, который выдавил его в траву на прямой. После этого неуправляемый болид Джорджа врезался в «Мерседес». Они в эту секунду боролись за девятое место. Но стюарды не признали никого из пилотов виновным в столкновении. Они посчитали, что расстояние между болидами и правой частью трассы было слишком маленьким. У них не оставалось времени для манёвра.
После столкновения у Боттаса и Расселла произошёл небольшой конфликт. Британец подошёл к машине финского пилота и похлопал того по шлему. Но Валттери показал обидчику средний палец. Позднее Расселл принёс извинения Боттасу.
- 22 апреля 2021
-
10:20
-
10:13
-
09:56
-
00:32
- 21 апреля 2021
-
23:32
-
22:24
-
21:40
-
19:10
-
19:00
-
17:12
-
16:49
-
16:06
-
14:52
-
13:50
-
12:58
-
11:45
-
10:48
-
09:58
-
00:51
- 20 апреля 2021
-
22:59
-
21:54
-
20:51
-
19:40
-
18:58
-
17:59
-
17:00
-
15:33
-
14:31
-
13:21
-
12:44
-
11:44
-
10:48
-
10:08
-
09:21
-
00:51