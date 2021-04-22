Йост Капито оценил шансы «Уильямса» побороться за титул в 2022 году

Руководитель «Уильямса» Йост Капито поделился ожиданиями от сезона 2022 года. По словам нового главы команды, «Уильямс» рассчитывает на качественный шаг вперёд, но пока речь о борьбе за титул не идёт.

«Мы ведём работу над тем, чтобы сделать большой шаг вперёд. Но сейчас никто не говорит, что у нашей команды есть шанс на титул в следующем сезоне. Конечно, изменения в регламенте дают шанс, но у команды появились новые владельцы лишь в конце прошлого года. Нужно время, чтобы инвестиции начали приносить результат.

Уже поздно что-либо менять в проекте болида 2022 года. Нам нужно заставить машину работать. Но если смотреть на вещи реально, то слишком оптимистично полагать, что у нас будет машина, способная бороться за титул в 2022 году», — сказал Капито в подкасте Beyond the Grid.