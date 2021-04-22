Источник: одна из команд Формулы-1 сменит название перед сезоном-2022

Перед началом следующего сезона одна из команд Формулы-1 планирует сменить название. Речь идёт о полном ребрендинге.

«Мне сообщили хорошо информированные источники, что одна из команд, какая пока неизвестно, планирует провести значительный ребрендинг на следующий сезон. Ребрендинг будет скорее всего включать изменение названия», — говорится в «твиттере» InsideF1Paddock.

Согласно предположениям и прежним слухам, речь может идти о «Хаасе» или «Альфа Ромео», но не исключены и другие варианты. За «Хаас» выступает российский пилот Никита Мазепин, который дебютирует в Формуле-1.

Стоит напомнить, что перед началом нынешнего сезона названия сменили «Рено» и «Рейсинг Пойнт». Они переименовались в «Альпин» и «Астон Мартин».