Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Источник: одна из команд Формулы-1 сменит название перед сезоном-2022

Источник: одна из команд Формулы-1 сменит название перед сезоном-2022
Авто / Формула-1 0

Перед началом следующего сезона одна из команд Формулы-1 планирует сменить название. Речь идёт о полном ребрендинге.

«Мне сообщили хорошо информированные источники, что одна из команд, какая пока неизвестно, планирует провести значительный ребрендинг на следующий сезон. Ребрендинг будет скорее всего включать изменение названия», — говорится в «твиттере» InsideF1Paddock.

Согласно предположениям и прежним слухам, речь может идти о «Хаасе» или «Альфа Ромео», но не исключены и другие варианты. За «Хаас» выступает российский пилот Никита Мазепин, который дебютирует в Формуле-1.

Стоит напомнить, что перед началом нынешнего сезона названия сменили «Рено» и «Рейсинг Пойнт». Они переименовались в «Альпин» и «Астон Мартин».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021