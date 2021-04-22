ФИА объявила о создании электрической серии GT

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала первый в истории технический регламент для электромобилей GT. Автомобили, построенные по этим правилам, по своим характеристикам будут сравнимы с машинами GT3 и даже смогут опережать бензиновые аналоги с точки зрения темпа в квалификации и скорости разгона, говорится в пресс-релизе ФИА.

Подчёркивается, что к участию в соревнованиях этой категории будут допущены не только производители серийных электрокаров, но и автомобили из серийных бензиновых линеек, переделанные для соответствия регламенту.

Минимальная масса автомобиля будет варьироваться от 1490 до 1530 килограммов. Относительно высокая цифра позволит избежать использования дорогостоящих материалов и сопутствующего ему роста расходов. Максимальная мощность двигателя оценивается в 430 киловатт.

Кроме того, электромобили серии будут обладать системой быстрой зарядки, которая, согласно релизу ФИА, позволит за несколько минут восстановить 60% заряда. Также производителям будет разрешено использовать как монопривод, так и полный.

Промоутер нового чемпионата, а также его название будут выбраны позднее.