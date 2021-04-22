В «Мерседесе» рассказали о попытках спасти двигатель болида Боттаса после аварии

Специалисты «Мерседеса» пытаются устранить повреждения болида Валттери Боттаса. Большая работа уделяется восстановлению двигателя машины после аварии Боттаса с гонщиком «Уильямса» Джорджем Расселлом во время Гран-при Эмилии-Романьи, сообщил главный инженер команды Эндрю Шовлин.

«Конечно, мы очень любим наш болид. Но ещё больше мы любим Валттери, рады, что он избежал серьёзных травм и получил лишь синяк на колене. Однако авария была крупной. Мы видели, что сила перегрузок составляла до 30 G.

К сожалению, машина получила повреждения. Нам удалось доставить многие части в Великобританию, мы привезли двигатель, его внимательно изучают. Надеемся, что его удастся сохранить и спасти. Но, к сожалению, многие части болида не подлежат ремонту. Мы выстраиваем логистику, чтобы доставить запчасти в Португалию», — цитирует Шовлина RacingNews365.