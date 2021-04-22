Из-за повреждения болида Хэмилтон терял в Имоле по 0,6 за круг

Главный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал о негативных последствиях повреждения болида пилота команды Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Эмилии-Романьи. Уже в начале гонки Хэмилтон боролся с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. В результате борьбы британец проехал через поребрик и потерял часть переднего крыла машины. Гонку Хэмилтон завершил на втором месте, а победителем стал Ферстаппен.

«Повреждение привело к большой потере времени. Подножка переднего антикрыла не полностью отлетела. Она начала болтаться. И это привело к потере времени, около 0,6 секунды за круг.

Хорошо, что эта часть переднего антикрыла позднее полностью отлетела. Иначе потери времени были бы двукратными. После этого Льюис начал терять около 0,2-0,3 секунды за круг. К счастью, когда появился красный флаг, мы смогли исправить повреждения, поставили новое переднее антикрыло и вернули всё на место», — цитирует Шовлина PlanetF1.