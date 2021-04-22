Вильнёв: красные флаги спасли Хэмилтона в Имоле, но на такое нельзя полагаться

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон отучился рисковать. По его словам, это было заметно на Гран-при Эмилии-Романьи.

«В Имоле мы увидели, что Льюис отучился рисковать по крупному. Ему придётся делать это, так как теперь у него есть равный соперник, который выступает за другую команду.

На старте гонки Льюису следовало отступит в борьбе с Ферстаппеном в тот момент, когда он оказался на внешней траектории. Вместо этого он просто разрушил свою гонку в первом же повороте. Когда он бгонял круговых, он также сильно рисковал. Я сомневаюсь, что он поступил также ещё несколько лет назад. Красные флаги, вызванные аварией его напарника Валттери Боттаса, спасли Льюиса в Имоле, но на такое нельзя полагаться", — приводит слова канадца Nextgen-Auto.