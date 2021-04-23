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Суровый штраф Райкконена в Имоле приведёт к изменению правил Формулы-1

Суровый штраф Райкконена в Имоле приведёт к изменению правил Формулы-1
Авто / Формула-1 0
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Штраф пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена на Гран-при Эмилии-Романьи приведёт к изменению спортивного регламента Формулы-1.

Напомним, в Имоле Райкконена оштрафовали на 30 секунд за то, что после вылета с трассы позади машины безопасности он и не вернул себе прежнюю позицию, и не отправился на пит-лейн, как того требуют правила в случае, если пилот занимает не своё место перед рестартом.

Стюарды наказали Райкконена по статье 42.6 спортивного регламента, согласно которой Кими должен был стартовать с пит-лейн, так как не смог занять свою позицию на рестарте. Однако это правило противоречит статье 42.12, согласно которой команда и попросила Кими оставаться на трассе. Из-за этого противоречия Райкконен в любом случае был бы оштрафован по итогам заезда.

Как сообщает Auto Motor und Sport, ФИА внесёт изменения в правило 42.6. В случае повторения ситуации, в которой оказался финн, пилот не будет оштрафован за то, что не стартовал с пит-лейн. Изменения вступят в силу уже на Гран-при Португалии.

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