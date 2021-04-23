Ламмерс: Хэмилтон часто допускает ошибки, но они никогда не наказываются

Бывший пилот Формулы-1 Ян Ламмерс поделился мнением о выступлении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Хэмилтон стал чаще ошибаться. Его ошибки никогда не наказывались, к тому же он ездил на лучшей машине и всегда выходил сухим из воды. Хэмилтон ошибается в важных моментах, но в Имоле, конечно, все были уязвимы из-за погодных условий.



Ошибка Ферстаппена? Это как в случае со стаканом, который или наполовину полон, или наполовину пуст. Если присмотреться, то Ферстаппен был безупречен. Он чуть не совершил ошибку, но фантастически сработал и не потерял автомобиль. Если бы это привело к развороту, то можно бы было назвать ошибкой. Но всё это было частью уик-энда», — приводит слова Ламмерса Racingnews365.