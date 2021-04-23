Ламмерс: Хэмилтон часто допускает ошибки, но они никогда не наказываются
Бывший пилот Формулы-1 Ян Ламмерс поделился мнением о выступлении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Эмилии-Романьи.
«Хэмилтон стал чаще ошибаться. Его ошибки никогда не наказывались, к тому же он ездил на лучшей машине и всегда выходил сухим из воды. Хэмилтон ошибается в важных моментах, но в Имоле, конечно, все были уязвимы из-за погодных условий.
Ошибка Ферстаппена? Это как в случае со стаканом, который или наполовину полон, или наполовину пуст. Если присмотреться, то Ферстаппен был безупречен. Он чуть не совершил ошибку, но фантастически сработал и не потерял автомобиль. Если бы это привело к развороту, то можно бы было назвать ошибкой. Но всё это было частью уик-энда», — приводит слова Ламмерса Racingnews365.
Вильнёв: красные флаги спасли Хэмилтона в Имоле, но на такое нельзя полагаться
Рекомендуем вам
- 23 апреля 2021
-
17:53
-
16:45
-
15:13
-
14:41
-
13:36
-
12:19
-
10:32
-
01:03
- 22 апреля 2021
-
23:33
-
22:57
-
21:51
-
20:58
-
19:56
-
18:51
-
17:47
-
16:22
-
15:12
-
13:53
-
12:55
-
12:45
-
11:41
-
10:20
-
10:13
-
09:56
-
00:32
- 21 апреля 2021
-
23:32
-
22:24
-
21:40
-
19:10
-
19:00
-
17:12
-
16:49
-
16:06
-
14:52
-
13:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам