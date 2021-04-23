Эксперт возмущён комментариями Вольфа о Расселле

Известный обозреватель Дитер Ренкен раскритиковал главу «Мерседеса» Тото Вольфа за то, что тот позволил себе резкие высказывания в адрес Джорджа Расселла после Гран-при Эмилии-Романьи.
«Я просто не мог поверить в то, что услышал. Дело Джорджа — максимально лучшим образом выполнять свои обязанности в команде. Он выступает за «Уильямс». Тот факт, что его карьеру ведёт «Мерседес», не должен влиять на расклад сил на трассе.
Суть в том, что ему должно было быть позволено атаковать Боттаса и попытаться обойти его. Это позволило бы ему забыть о неудаче в Имоле в 2020 году. Но тут появляется Тото Вольф и начинает говорить, что Расселл сделал свою работу не лучшим образом. Начинает говорить о понижении в чемпионат «Рено Клио» и так далее», — приводит слова Ренкена Racingnews365.
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