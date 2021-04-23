Окон попросил у «Альпин» относиться к нему так же, как и к Алонсо

Пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал, что попросил у команды относиться к нему так, как в коллективе относятся к двукратному чемпиону мира Фернандо Алонсо.

«В команде к нам относятся одинаково. Это касается оснащения болида и того, как к нам прислушиваются, что очень важно. Я ясно дал понять, что хочу одинакового отношения, чтобы меня слушали так, как слушают Алонсо.

Сейчас мы не на тех позициях, на которых бы нам хотелось быть, но продвигаемся шаг за шагом. В Имоле ощущения от болида были хорошими. Думаю, что будем попадать в топ-10. В Имоле получился непростой уик-энд, но мы замкнули топ-10. Так что, полагаю, нам удастся занимать седьмые-восьмые места», — приводит слова французского пилота GrandPX.news.