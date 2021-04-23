Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Кевин Магнуссен выступит в гонке «24 часа Ле-Мана» в одном экипаже с отцом

Кевин Магнуссен выступит в гонке «24 часа Ле-Мана» в одном экипаже с отцом
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен, который в 2021 году выступает в североамериканской серии IMSA, принял решение попробовать силы и в легендарной гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана». Датчанин выступит в категории LMP2. При этом партнёром Кевина по экипажу станет ещё один экс-пилот Формулы-1 — его отец Ян Магнуссен, сообщает Motorsport Week. Третьим гонщиком экипажа станет Андреас Фьордбах.

Ян Магнуссен с 1999 года не пропустил ни одной гонки «24 часа Ле-Мана». При этом он четырежды побеждал в ней в категории GT1. Что касается Кевина Магнуссена, то он впервые выступит на известном французском треке. В прошлом он пробовал силы на суточном марафоне в Северной Америке «24 часа Дайтоны».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021