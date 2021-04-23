Кевин Магнуссен выступит в гонке «24 часа Ле-Мана» в одном экипаже с отцом
Бывший пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен, который в 2021 году выступает в североамериканской серии IMSA, принял решение попробовать силы и в легендарной гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана». Датчанин выступит в категории LMP2. При этом партнёром Кевина по экипажу станет ещё один экс-пилот Формулы-1 — его отец Ян Магнуссен, сообщает Motorsport Week. Третьим гонщиком экипажа станет Андреас Фьордбах.
Ян Магнуссен с 1999 года не пропустил ни одной гонки «24 часа Ле-Мана». При этом он четырежды побеждал в ней в категории GT1. Что касается Кевина Магнуссена, то он впервые выступит на известном французском треке. В прошлом он пробовал силы на суточном марафоне в Северной Америке «24 часа Дайтоны».
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