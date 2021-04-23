Бакстон: Норрис полностью затмил Риккардо

Известный журналист и обозреватель Формулы-1 Уилл Бакстон поделился впечатлениями от выступлений пилота «Макларена» Ландо Норриса на старте сезона. Эксперт считает, что молодой британец затмил опытного напарника по команде Даниэля Риккардо.

«Ландо великолепно довёл машину до третьего места на Гран-при Эмилии-Романьи. Он полностью затмил Даниэля Риккардо», — приводит слова Бакстона GPblog.

Напомним, на Гран-при Эмилии-Романьи Ландо Норрис финишировал третьим, его напарник стал шестым. После двух этапов Норрис занимает третье место в общем зачёте, в его активе 27 очков. У новобранца команды Даниэля Риккардо 14 очков, что позволяет ему занимать седьмое место в зачёте. В Кубке конструкторов «Макларен» занимает третье место.