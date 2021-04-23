Россиянам разрешат национальный флаг на Интерконтинентальном кубке ФИА по дрифту

Российские спортсмены смогут использовать цвета национального флага и выступать от имени России на Интерконтинентальном кубке ФИА по дрифту, который в этом году пройдёт в Риге 12-13 июня. Об этом в своём «инстаграме» сообщил Дмитрий Добровольский — руководитель РДС, компании-промоутера соревнования.



«Благодаря совместным усилиям РДС, АНО «Росгонки», Российской автомобильной федерации, Олимпийского комитета России, Международной комиссии FIA по дрифту и других неравнодушных к автоспорту нам удалось вернуть право выступления наших спортсменов на Интерконтинентальном кубке ФИА по дрифту под российскими флагами! А если кто-то из наших победит в Риге, то награждать его будут под звуки российского гимна!» — написал Добровольский.



Ранее санкции ВАДА, наложенные на российских спортсменов, были распространены на все мировые автоспортивные состязания, независимо от их статуса. Теперь благодаря усилиям промоутеров Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту была отменена широкая трактовка санкций ВАДА, а российским пилотам ряда автоспортивных соревнований разрешено использовать национальную символику.