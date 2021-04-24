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Зафнауэр: Феттелю нужно ещё немного времени

Зафнауэр: Феттелю нужно ещё немного времени
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр не склонен критиковать новичка команды, четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля за слабый старт сезона. По словам функционера, опытному немцу нужно ещё немного времени на адаптацию.

«Философия нашей машины полностью отличается от той, что была у Себастьяна до этого. Конечно, адаптация займёт время. Нужно время, чтобы вникнуть во все детали и извлекать из машины максимум. Себастьяну нужно время. Чем больше он будет пилотировать, тем лучше.

Если бы у нас было больше времени на предсезонных тестах, процесс обучения и адаптации проходил бы совершенно иначе», — приводит слова функционера Speedweek.

После двух этапов чемпионата мира Формулы-1 в активе Феттеля нет ни одного очка. Его напарник Лэнс Стролл завоевал пять баллов.

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