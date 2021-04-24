Капито: в «Уильямс» сделаны крупные инвестиции, но нам нужно заставить их работать

Руководитель «Уильямса» Йост Капито поделился мнением о задачах, которые сейчас стоят перед командой. По словам Капито, в «Уильямсе» уже думают о развитии болида в следующем сезоне.

«Мы уже начали разворачивать корабль. Уже видны изменения, которые происходят. Мы сосредоточены на машине следующего года. Но пока очень сложно сказать, сколько потребуется времени, чтобы догнать остальных.

Безусловно, нельзя всё решить быстро. Нужно сделать многое, особенно учитывая, что финансовой стабильности в команде не было в последние годы.

Теперь с новыми владельцами ситуация меняется. Сделаны крупные инвестиции, но нам нужно заставить их работать», — цитирует Капито PlanetF1.

Ранее Капито предположил, что пока «Уильямс» не сможет бороться за титул в следующем сезоне.