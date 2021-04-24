Цуноде в «Альфа Таури» позволили делать «всё, что он хочет»
Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода признался, что чувствует в команде полную свободу действий. По его словам, карт-бланш ему был выдан руководителем Фаэнцы Францем Тостом.
«Даже Франц Тост сказал мне, что пока пилотирую, могу делать всё, что хочу, и набираться опыта. Мне сказали, что ошибки также не будут иметь значения, главная задача — прогрессировать.
Мне это очень помогает с точки зрения психологии. Теперь у меня есть чувство, что могу делать всё, что мне хочется, это даёт мне чувство свободы. Это отличный подход к каждой сессии, даже если я совершаю ошибки. Я нисколько не жалею о сделанных ошибках. Я просто буду использовать этот опыт в будущем», — приводит слова японского спортсмена портал PlanetF1.
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