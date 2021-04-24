Нико Хюлькенберг: лучше не буду смотреть выступления «Ред Булл», ведь я буду плакать!

Резервный пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг пошутил на тему несостоявшегося перехода в «Ред Булл». Сообщалось, что перед началом сезона Хюлькенберг был близок к переходу в «Ред Булл», где он мог сменить Алекса Албона. В итоге «Ред Булл» сделал выбор в пользу Серхио Переса.
«Я лучше не буду смотреть гонки и выступления «Ред Булл», ведь я буду плакать! А если честно, то я не думаю об этом. Да, были переговоры с командой во второй части года. Но в последних гонках сезона Перес здорово проявил себя, выиграл Гран-при в Бахрейне. И после этого всё стало понятно», — цитирует Хюлькенберга Ziggo Sport.
Отметим, что Албон в итоге стал резервным пилотом «Ред Булл». При этом Алекс отмечал, что рассчитывает вернуться в команду в качестве боевого пилота.
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