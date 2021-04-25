Инженер, перешедший из «Мерседеса» в «Руд Булл», пытался переманить бывших коллег

Новый технический директор нового моторного подразделения Red Bull Powertrains Бен Ходжкинсон, перешедший в «Ред Булл» из «Мерседеса», пытался переманить своих бывших коллег, сообщает Corriere dello Sport. По данным источника, Ходжкинсон разговаривал с другими специалистами «Мерседеса» и предлагал им перейти к конкуренту.
В «Ред Булл» подчеркнули, что Ходжкинсон сконцентрируется на разработке первой собственной силовой установки «быков», которая будет построена по новому регламенту Ф-1: он ещё утверждается и должен быть введён в действие в сезоне-2025. Таким образом, «Ред Булл» намерен не только доработать нынешний цикл регламента с наработками «Хонды», но и в дальнейшем самостоятельно создавать двигатели.
На ранних этапах своей карьеры Бен несколько лет разрабатывал моторы для WRC и проектировал турбированные силовые установки для Ле-Мана, а затем присоединился к Ilmor Racing, ныне известной как подразделение Mercedes AMG High Performance Powertrains. Ходжкинсон приступит к работе в «Ред Булл» после того, как выполнит все условия контракта с HPP.
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