Валттери Боттас: Тото Вольф — тот человек, которому я могу доверять
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал об отношениях с руководителем команды Тото Вольфом.
«С тех пор как я присоединился к «Мерседесу», Тото был моим боссом, но у нас с ним несколько другие отношения. Мы говорим об очень обыденных вещах. Ну, знаете, вроде спорта, кино и кулинарии. Спустя 13 лет после первой встречи наша связь всё ещё сильна. Тото — это тот человек, которому я могу доверять», — приводит слова Боттаса Formule1.
Напомним, что на Гран-при Эмилии-Романьи Валттери Боттас не сумел добраться до финиша. Он и Джордж Расселл столкнулись после попытки британца обойти пилота «Мерседеса», в результате оба сошли с дистанции. После двух этапов Валттери занимает пятое место в общем зачёте, имея в активе 18 очков.
Боттасу не потребуется новый мотор после аварии на Гран-при Эмилии-Романьи
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