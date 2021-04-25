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Валттери Боттас: Тото Вольф — тот человек, которому я могу доверять

Валттери Боттас: Тото Вольф — тот человек, которому я могу доверять
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал об отношениях с руководителем команды Тото Вольфом.

«С тех пор как я присоединился к «Мерседесу», Тото был моим боссом, но у нас с ним несколько другие отношения. Мы говорим об очень обыденных вещах. Ну, знаете, вроде спорта, кино и кулинарии. Спустя 13 лет после первой встречи наша связь всё ещё сильна. Тото — это тот человек, которому я могу доверять», — приводит слова Боттаса Formule1.

Напомним, что на Гран-при Эмилии-Романьи Валттери Боттас не сумел добраться до финиша. Он и Джордж Расселл столкнулись после попытки британца обойти пилота «Мерседеса», в результате оба сошли с дистанции. После двух этапов Валттери занимает пятое место в общем зачёте, имея в активе 18 очков.

Боттасу не потребуется новый мотор после аварии на Гран-при Эмилии-Романьи
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