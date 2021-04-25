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Ожье попал в ДТП на дорожной секции Ралли Хорватии, но продолжил выступление. Видео

Ожье попал в ДТП на дорожной секции Ралли Хорватии, но продолжил выступление. Видео
Авто / Ралли 0

Семикратный чемпион мира Себастьен Ожье попал в ДТП на дорожной секции Ралли Хорватии. Инцидент произошёл перед 17-м спецучастком, когда «Тойота» Ожье столкнулась с дорожной «БМВ».

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

«Сегодня утром Себ и Жюльен попали в ДТП на дорожной секции. К счастью, никто не пострадал и их машина в порядке, так что они могут продолжить выступление», — прокомментировали в Toyota GAZOO Racing WRC.

Заключительный день Ралли Хорватии Ожье начинал в роли лидера с преимуществом в шесть с половиной секунд. По итогам трёх утренних спецучастков француз откатился на вторую позицию, уступая Эльфину Эвансу четыре секунды и на столько же опережает Тьерри Нёвиля. Судьба гонки решится на финальном 20-м спецучастке.

Ожье лидирует на Ралли Хорватии, несмотря на прокол колеса
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