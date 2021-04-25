Сайнс ответил на слова Риккардо о том, что он одевается, как 60-летний

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс ответил на комментарии пилота «Макларена» Даниэля Риккардо по поводу его стиля в одежде.
«Он одевается, как 60-летний, но в остальном он хорош», — сказал Риккардо в начале апреля.
«Это трудно принять. Но стиль купить нельзя! Он всё ещё пробует носить свою модную одежду, но никогда не научится одеваться в нормальные рубашки, как я», — приводит слова Сайнса PlanetF1.
Напомним, на Гран-при Эмилии-Романии Риккардо стал шестым. Его напарник Ландо Норрис финишировал третьим. После двух этапов Норрис занимает третье место в общем зачёте, в его активе 27 очков. У новобранца команды Даниэля Риккардо 14 очков, что позволяет ему занимать седьмое место в зачёте. В Кубке конструкторов «Макларен» располагается на третьем месте.
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