Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вольф: ищу подходящего человека, чтобы наконец отойти от всего этого безумия в «Мерседесе»

Вольф: ищу подходящего человека, чтобы наконец отойти от всего этого безумия в «Мерседесе»
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что продолжает поиски преемника на его должность в команде.

В начале апреля стало известно, что Джеймс Эллисон покинет пост технического директора «Мерседеса» 1 июля. Он займёт в команде новую должность и станет главным техническим директором (Chief Technical Officer или CTO). Он отойдёт от повседневного управления командой на базе, а вместо этого будет заниматься решением стратегических задач «Мерседеса» в Формуле-1.

«Мы с Джеймсом разговариваем по несколько раз каждый день, полностью координируем стратегическое развитие «Мерседеса». Гораздо раньше, чем мы решили определиться с его назначением на пост главного технического директора, наверное, год или два назад, обсуждали, кто станет руководителем команды в будущем. Он очень чётко дал понять, что это не для него.

С тех пор размышляю и наблюдаю за тем, что происходит в команде, кто делает хорошую работу, чтобы я наконец мог отойти от всего этого безумия», — приводит слова Вольфа GPFans.

Инженер, перешедший из «Мерседеса» в «Ред Булл», пытался переманить бывших коллег
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021