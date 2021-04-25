Вольф: ищу подходящего человека, чтобы наконец отойти от всего этого безумия в «Мерседесе»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что продолжает поиски преемника на его должность в команде.

В начале апреля стало известно, что Джеймс Эллисон покинет пост технического директора «Мерседеса» 1 июля. Он займёт в команде новую должность и станет главным техническим директором (Chief Technical Officer или CTO). Он отойдёт от повседневного управления командой на базе, а вместо этого будет заниматься решением стратегических задач «Мерседеса» в Формуле-1.

«Мы с Джеймсом разговариваем по несколько раз каждый день, полностью координируем стратегическое развитие «Мерседеса». Гораздо раньше, чем мы решили определиться с его назначением на пост главного технического директора, наверное, год или два назад, обсуждали, кто станет руководителем команды в будущем. Он очень чётко дал понять, что это не для него.



С тех пор размышляю и наблюдаю за тем, что происходит в команде, кто делает хорошую работу, чтобы я наконец мог отойти от всего этого безумия», — приводит слова Вольфа GPFans.