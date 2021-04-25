Расселл спрогнозировал десятилетие борьбы между Ферстаппеном и Леклером

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл предполагает, что в ближайшее время в Формуле-1 разразится серьёзная борьба между лидерами «Ред Булл» и «Феррари» Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером соответственно. Британец прогнозирует, что эти двое будут сражаться на протяжении десяти лет.
«Полагаю, что в скором времени эти двое будут бороться за победы. За последний год или полтора Макс вышел на совершенно иной уровень. Он и без этого был потрясающим пилотом, но долгое пребывание в одной команде помогает приобрести стабильность.
Шарль выступает в «Феррари» лишь третий сезон. Думаю, ему ещё нужно время, чтобы привыкнуть к небольшим обновлениям, дабы развиваться в удобном для себя как для пилота направлении. В любом случае они оба великолепные гонщики и смогут сражаться за лидерство на протяжении ближайших десяти лет. Это будет яростное противостояние», — приводит слова Расселла F1i.
- 25 апреля 2021
-
17:54
-
16:25
-
15:22
-
13:55
-
12:54
-
11:33
-
11:10
-
09:59
-
00:57
-
00:51
- 24 апреля 2021
-
23:40
-
23:21
-
22:53
-
22:13
-
20:32
-
20:10
-
18:54
-
17:13
-
15:54
-
14:18
-
13:16
-
12:58
-
11:18
-
09:20
-
06:00
-
00:48
- 23 апреля 2021
-
23:50
-
23:45
-
22:59
-
21:36
-
20:37
-
19:59
-
18:59
-
17:53
-
16:45