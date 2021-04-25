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Расселл спрогнозировал десятилетие борьбы между Ферстаппеном и Леклером

Расселл спрогнозировал десятилетие борьбы между Ферстаппеном и Леклером
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Уильямса» Джордж Расселл предполагает, что в ближайшее время в Формуле-1 разразится серьёзная борьба между лидерами «Ред Булл» и «Феррари» Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером соответственно. Британец прогнозирует, что эти двое будут сражаться на протяжении десяти лет.

«Полагаю, что в скором времени эти двое будут бороться за победы. За последний год или полтора Макс вышел на совершенно иной уровень. Он и без этого был потрясающим пилотом, но долгое пребывание в одной команде помогает приобрести стабильность.

Шарль выступает в «Феррари» лишь третий сезон. Думаю, ему ещё нужно время, чтобы привыкнуть к небольшим обновлениям, дабы развиваться в удобном для себя как для пилота направлении. В любом случае они оба великолепные гонщики и смогут сражаться за лидерство на протяжении ближайших десяти лет. Это будет яростное противостояние», — приводит слова Расселла F1i.

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