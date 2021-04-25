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Алези разбил «Феррари» Ники Лауды в гонке исторических машин

Алези разбил «Феррари» Ники Лауды в гонке исторических машин
Авто / Формула-1 0
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Сегодня, 25 апреля, в Монако прошла гонка исторических машин Формулы-1. Экс-пилот Ф-1 Жан Алези сел за руль Ferrari 312, которую некогда пилотировал Ники Лауда. Алези неплохо начал гонку и долгое время удерживал лидерство. Но за два круга до финиша допустил ошибку при переключении передач и в итоге попал в аварию, разбив историческую машину.

Соответствующее видео доступно на странице Сешабо Машиго в «Твиттере».

Алези в общей сложности провёл 13 сезонов в Формуле-1. Он выступал за «Бенеттон», «Феррари», «Заубер» и другие команды. При этом он выиграл один Гран-при, став победителем гонки в Канаде в 1995 году.

После завершения карьеры в Формуле-1 Алези перешёл в DTM. Там он в первой же гонке попал на подиум, а в третьей — стал победителем. В общей сложности в DTM он провёл пять лет. В дальнейшем он участвовал в арабской серии SpeedCar и гонке «500 миль Индианаполиса».

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