Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон сыграл на гитаре, подаренной ему Дэвидом Боуи

Хэмилтон сыграл на гитаре, подаренной ему Дэвидом Боуи
Авто / Формула-1 0

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выложил на своей странице в «Твиттере» видео, на котором он играет на гитаре. По словам британца, инструмент ему был подарен легендарным музыкантом Дэвидом Боуи.

«Простите за все ошибки, я далёк от совершенства. Но это первый раз когда я играю на гитаре, подаренной мне Дэвидом Боуи несколько лет назад. Я люблю эту гитару и буду хранить её всегда. У меня никогда не было возможности поблагодарить его за неё. Так что если его семья видит это, спасибо вам», — написал Хэмилтон на своей странице в «Твиттере».

Соответствующее видео доступно на странице Льюиса Хэмилтона в социальной сети.

Дэвид Боуи входит в рейтинг 100 величайших рок-музыкантов в истории. Музыкант скончался в 2016 году в 69 лет.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021