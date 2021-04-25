Хэмилтон сыграл на гитаре, подаренной ему Дэвидом Боуи

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выложил на своей странице в «Твиттере» видео, на котором он играет на гитаре. По словам британца, инструмент ему был подарен легендарным музыкантом Дэвидом Боуи.
«Простите за все ошибки, я далёк от совершенства. Но это первый раз когда я играю на гитаре, подаренной мне Дэвидом Боуи несколько лет назад. Я люблю эту гитару и буду хранить её всегда. У меня никогда не было возможности поблагодарить его за неё. Так что если его семья видит это, спасибо вам», — написал Хэмилтон на своей странице в «Твиттере».
Соответствующее видео доступно на странице Льюиса Хэмилтона в социальной сети.
Дэвид Боуи входит в рейтинг 100 величайших рок-музыкантов в истории. Музыкант скончался в 2016 году в 69 лет.
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