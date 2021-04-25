Риккардо: Ферстаппен сильнее Норриса

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо сравнил своего нынешнего напарника по команде Ландо Норриса с экс-партнёром по «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. По словам австралийца, Макс всё же превосходит менее опытного британца.

«Должен сказать, что Макс всё-таки сильнее. Возможно, мне так кажется, потому что у меня больший опыт совместной работы с ним. Впрочем, если посмотреть на последнюю гонку в Имоле, Норрис был очень хорош», — приводит слова Риккардо Racingnews365.

Ферстаппен и Риккардо выступали в составе «Ред Булл» вместе несколько лет. С австрийской командой Даниэль добился наибольших успехов. После 2018 года австралиец неожиданно покинул Милтон-Кинс, присоединившись к «Рено». С нынешнего сезона он выступает в составе «Макларена».