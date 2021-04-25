Ожье получил условную дисквалификацию и штраф в 7 тыс. евро за инцидент на Ралли Хорватии

Семикратный чемпион мира Себастьен Ожье наказан за происшествие, случившееся на Ралли Хорватии. Француз получил условную дисквалификацию на один этап чемпионата и денежный штраф — 5 тыс. евро за вину в ДТП и 2 тыс. евро за проезд на красный свет, сообщает пресс-служба ФИА.

Напомним, в заключительный день Ралли Хорватии Ожье стал участником ДТП. На место аварии прибыла дорожная полиция, чтобы разобраться и составить протокол. Но Ожье нужно было во что бы то ни стало успеть на старт спецучастка, в противном случае он получил бы серьёзный штраф и выбыл из борьбы за победу. Себастьен попытался оставить на месте ДТП представителя команды, но полицию не устраивал этот вариант. Тогда Ожье просто самовольно покинул место аварии, виновником которой был сам.

Напомним, что в итоге Себастьен выиграл гонку.