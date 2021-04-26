Узбекистанский гонщик Эргашев: исполнилась моя мечта погоняться с «КАМАЗом»

Узбекистанский гонщик команды Team Maria Oparina Анвар Эргашев рассказал, как для него сложился второй спецчасток ралли-рейда «Золото Кагана». Эршагев стал 16-м в абсолютном зачёте и десятым в классе мотовездеходов T3, где лучшее время показал Борис Гадасин.



«Я впервые ехал так долго: боевая дистанция дня составила 270 километров. Трасса была разной: грунтовая, песочная, колдобины… Я много чему научился, особенно ехать в нужном темпе. Анастасия Нифонтова не знает, но она мне очень сильно помогла: я за неё „зацепился“ и в какой-то момент поездил за ней, поучился. Видел Васильева — у него что-то случилось с машиной. И главное: исполнилась моя мечта погоняться с „КАМАЗом“! На спецучастке было такое место, где мы видели „КАМАЗ“. Да, мы не стали с ним бороться, пропустили, но метров сто я с ним поездил. Это самое главное.



Результат для меня нормальный, даже хороший. Такой состав: здесь собрались самые лучшие пилоты России и мирового автоспорта. По-моему, на гонку заявилось 85 экипажей — даже этап Кубка мира в сторонке курит», — заявил Эргашев в интервью YouTube-каналу Cross-Country Rally.