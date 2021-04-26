«Очень сложная навигация». Милющенков — о втором этапе «Золота Кагана»
Гонщик команды RM Sport, АО «Русская механика» Алексей Милющенков прокомментировал ход второго спецучастка ралли-рейда «Золото Кагана — 2021». Милющенков показал пятый результат в зачёте квадроциклов, став быстрейшим из представителей своей команды.
«Трасса очень сложная, рельефная, была и очень сложная навигация. В основном ехали по градусам. Много песка, много дюн — интересно! Квадроцикл проявил себя на пять с плюсом, я выдержал, при том что для меня сегодня была первая столь серьёзная гонка. Завтра дистанция будет ещё больше — ну, будем готовиться! Всё будет хорошо», — заявил Милющенков в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.
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