«Очень сложная навигация». Милющенков — о втором этапе «Золота Кагана»

Гонщик команды RM Sport, АО «Русская механика» Алексей Милющенков прокомментировал ход второго спецучастка ралли-рейда «Золото Кагана — 2021». Милющенков показал пятый результат в зачёте квадроциклов, став быстрейшим из представителей своей команды.



«Трасса очень сложная, рельефная, была и очень сложная навигация. В основном ехали по градусам. Много песка, много дюн — интересно! Квадроцикл проявил себя на пять с плюсом, я выдержал, при том что для меня сегодня была первая столь серьёзная гонка. Завтра дистанция будет ещё больше — ну, будем готовиться! Всё будет хорошо», — заявил Милющенков в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.