Кезеловски выиграл гонку NASCAR в Талладеге

В штате Алабама на автодроме «Талладега» состоялась очередная гонка NASCAR. Победителем стал Брэд Кезеловски, который ещё в начале гонки попал в небольшую аварию. Несмотря на мелкие повреждения машины, он сумел стать победителем. При этом Кезеловски лидировал лишь один круг.

Второе место занял Уильям Байрон, третьим финишировал Майкл Макдауэлл.

Кезеловски после гонки признался, что нарочно не выходил в лидеры, хотя у него и были возможности для обгона. В итоге гонщик вырвался в лидеры перед самым финишем.

В зачёте пилотов лидирует Дэнни Хэмлин, набравший 446 очков. Второе место занимает Мартин Труэкс-младший (359), а третье – Джоуи Логано (353). Кезеловски после этой победы занимает шестое место.