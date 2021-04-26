Тюпенкин: едем практически по хайвею — дорожную книжку можно выбросить в окно

Штурман гонщика команды АСК «Вираж» Игоря Климанова Олег Тюпенкин рассказал, как для их экипажа сложился второй этап ралли-рейда «Золото Кагана — 2021», на котором они заняли 35-е место в своём классе. Отметим, что у Климанова вместо одной из ног протез, а у Тюпенкина плохо функционирует одна из рук после аварии на Ралли Туниса 2009 года.



«Второй спецучасток очень понравился. Сначала были быстрые дорожки, а потом вверх-вниз, вверх-вниз, ямы, канавы. Очень много солончаков, сырых, живых, которые надо объезжать по краям. Трасса тяжелая, тем более для нашей серийной машины «Порше», на которой мы выступаем. Пилот Игорь Климанов немного начинает привыкать, забывает стиль вождения по асфальту, начинает чувствовать автомобиль. Так как наша задача – доехать, то мы едем очень аккуратно и очень осторожно. Стараемся машину беречь, не ломать. Едем не очень быстро, так как учимся. С пилотом мы познакомились только пару дней назад, у нас даже не было совместных тестов. Пилот слушает, что я ему говорю. Навигационных ошибок не допускали, да мы и не могли допустить, так как мы едем практически по хайвею от предыдущих экипажей, у нас можно книжку выбросить в окно и просто ехать по следам.



Впервые на гонке в Астрахани мы финишировали почти ночью, но классно. Финиш есть, и это главное. Чуть-чуть не попали в норматив. На третьем спецучастке нас ждут сложные пески, а мы в них не тренировались, поэтому штурман должен включить мозг, чтобы минимизировать потери от копания в песках. Машина хорошая – песок проедет, но, может быть, мы предпочтем не рисковать. Решение будем принимать при подъезде к пескам. Сегодня мы не рискнули ехать в две песочницы, потому что в первой мы уже видели, как ребята уже сидели и копались, мы постарались объехать ее стороной, получим за это небольшую пенализацию», — приводит слова Тюпенкина телеграм-канал Cross-Country Rally.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.