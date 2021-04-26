«Мерседес» пытается максимально отсрочить переход своего инженера в «Ред Булл»

Руководство «Мерседеса» пытается сделать так, чтобы Бен Ходжкинсон, который переходит в «Ред Булл», покинул немецкую команду как можно позднее, утверждает GPBlog со ссылкой на Motorsport.it. По данным источника, в «Мерседесе» хотят сделать так, чтобы Ходжкинсон перешёл в «Ред Булл» лишь в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» договорился с инженером. Но, по данным источника, пока специалист ещё не перешёл в новую команду.

Ходжкинсон сконцентрируется на разработке первой собственной силовой установки «быков», которая будет построена по новому регламенту Ф-1: он ещё утверждается и должен быть введён в действие в сезоне-2025.

Таким образом, «Ред Булл» намерен не только доработать нынешний цикл регламента с наработками «Хонды», но и в дальнейшем самостоятельно создавать двигатели.

На ранних этапах своей карьеры Бен несколько лет разрабатывал моторы для WRC и проектировал турбированные силовые установки для Ле-Мана, а затем присоединился к Ilmor Racing, ныне известной как подразделение Mercedes AMG High Performance Powertrains. Ходжкинсон приступит к работе в «Ред Булл» после того, как выполнит все условия контракта с HPP.