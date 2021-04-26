Хорнер: Вольф пытается оказать давление, называя «Ред Булл» фаворитом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что глава «Мерседеса» Тото Вольф пытается оказать на соперника давление. Ранее Вольф неоднократно называл «Ред Булл» фаворитом нынешнего сезона, утверждая, что у конкурента более качественный болид.

«Конечно, это — попытка давления. Вольф называет «Ред Булл» фаворитом, чтобы была видимость отставания и погони. Но лично я не верю, что мы являемся фаворитами. И я говорю об этом честно. По-моему, расклад совершенно очевиден, наш соперник — команда, которая семь раз подряд выиграла чемпионат мира.

Вольф очень хочет отвлечь внимание. Но их болид был так же быстр, как и наш. Они просто неудачно провели тесты и всё. К концу этапа в Барселоне картина будет более понятной», — цитирует Хорнера Motorsport.