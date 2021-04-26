В RDS намерены провести Интерконтинентальный кубок по дрифту в России

Руководитель компании РДС, организатора ведущего российского первенства по дрифту RDS GP, Дмитрий Добровольский заявил о планах провести Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту (FIA IDC) — самое престижное соревнование в своей дисциплине — в России. Как отмечается в заявлении организаторов Кубка, такое развитие событий стало возможным после недавнего снятия ограничений на использование российской символики в рамках FIA IDC.



«Это решение стало результатом огромной работы, проделанной всеми нами, его важность трудно переоценить: российские дрифтеры — одни из лучших в мире, и, разумеется, их болельщики хотели бы видеть на трассе флаг своей страны, а в случае победы — услышать гимн. Кроме того, благодаря снятию этих ограничений, у России есть право проводить FIA IDC на своей территории.



Это не означает автоматически, что соревнование пройдёт в России, поскольку место и даты проведения этого соревнования утверждают наши партнёры из Международной автомобильной федерации. Сейчас мы полностью сосредоточены на FIA IDC 2021 года в Риге, а после него бросим все силы на то, чтобы как можно быстрее провести Кубок в России», — приводит слова Дмитрия Добровольского официальный пресс-релиз.



Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту впервые состоялся в 2017 году, его выиграл Масато Кавабата, в то время как следующие два раза победил россиянин Георгий Чивчян. В 2021 году FIA IDC впервые пройдёт в Риге — на трассе «Бикерниеки» 12-13 июня. Отметим, что контракт РДС с ФИА на проведение Интерконтинентального кубка подписан на три года.