Леклер выступил против введения потолка зарплат для пилотов Формулы-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выступил против предлагаемого потолка зарплат гонщиков в Формуле-1. По данным ряда СМИ, предлагается ввести потолок зарплат в $ 30 млн. При этом в него должны вписаться не только боевые, но и резервные пилоты, вместе взятые.
«Я не согласен с потолком зарплат. Мы обсудим этот вопрос с ФИА и людьми, которые принимают итоговые решения», — цитирует Леклера Formula1News.co.uk.
По неофициальным данным, за введение потолка зарплат гонщиков выступили все десять команд чемпионата мира — хотя их боссы прямо это не подтверждают.
Ранее босс Формулы-1 Стефано Доменикали также выступил против введения потолков зарплат. Он подчеркнул, что считает гонщиков важнейшей частью Формулы-1, поэтому не считает разумным ограничивать их зарплаты.
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