Формула-1 официально утвердила проведение трёх спринтерских гонок в сезоне-2021, сообщается на сайте Ф-1. Спринты пройдут на двух европейских этапах и одном Гран-при за пределами Европы.

В пятницу, после первой свободной тренировки будет проводиться квалификационная сессия, которая определит расположение пилотов на стартовой решётке в спринте. Результаты спринта, который будет проходить в субботу, определят расстановку на решётке в воскресной гонке. Гонщики, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.

Стоит отметить, что на пятничную квалификацию у всех команд будет по пять комплектов «софта», на спринт — два комплекта шин на выбор. После пятничного заезда команды смогут поменять настройки автомобилей, а крупные компоненты машины — нет. К тому же после спринта будет вводиться полноценный режим закрытого парка.

«Я рад видеть, что Формула-1 ищет новые способы взаимодействия со своими фанатами и повышения зрелищности гоночных уик-эндов с помощью концепции спринтов. Это стало возможным благодаря постоянному сотрудничеству между ФИА, Формулой-1 и всеми командами. Ф-1 показывает себя сильнее, чем когда-либо, когда все заинтересованные стороны работают вместе. Многое было сделано для того, чтобы спортивные, технические и финансовые аспекты формата были справедливыми», — прокомментировал президент ФИА Жан Тодт.