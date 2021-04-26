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Пилот NASCAR чудом ушёл от столкновения с летящим на него автомобилем. Видео

Пилот Даррелл «Бубба» Уоллас, выступающий за 23XI Racing, чудом избежал страшной аварии во время гонки на десятом этапе NASCAR в Талладеге (штат Алабама, США).

Гонщик Penske Джоуи Логано шёл третьим, однако потерял управление, подлетел и перевернулся в воздухе. Его автомобиль летел прямо в машину Уолласа, но пилоту 23XI Racing удалось уйти от столкновения.

Посмотреть видео можно на странице 23XI Racing в «Твиттере».

«Говорю вам, моим трусам сейчас хуже, чем машине», — прокомментировал произошедшее Уоллас.

Уолласу удалось избежать повторения ситуации с Райаном Ньюманом, произошедшей в прошлом году в Дайтоне (штат Флорида, США). Тогда в последнем повороте Ньюман, шедший вторым, потерял управление и врезался в стену. Автомобиль перевернулся, после чего в него на полной скорости влетела другая машина.