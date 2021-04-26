Доменикали рассказал, как можно решить проблему с созданием Суперлиги на примере Формулы-1

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал, как можно решить проблему с созданием футбольной Европейской Суперлиги на примере «Королевских гонок».
«В Формуле-1 уже дважды возникала ситуация, когда пытались создать ещё один чемпионат, который бы приносил больше доходов. Сейчас у Ф-1 противоположный подход. Мы пытаемся контролировать расходы. Не случайно в этом году был впервые введён потолок бюджетов, который создаёт для команд другое представление о финансовой устойчивости.
Мир футбола, если можно так выразиться, должен решить эту же проблему и достаточно быстро. Важно найти баланс между различными интересами», — приводит слова Доменикали Motorsport Week.
Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы один за другим начали отказываться от участия в турнире.
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